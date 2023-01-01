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Gainsight PX

Gainsight PX

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الموقع الإلكتروني: aptrinsic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gainsight PX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحليلات المستخدم الأكثر تركيزًا على العملاء ومنصة مشاركة المنتج. يمكّنك Gainsight PX من الفهم العميق لما يفعله المستخدمون في منتجك، وجمع التعليقات، وإنشاء تفاعلات داخل التطبيق مثل الإرشادات التفصيلية والأدلة لتحفيز عملية الإعداد والاعتماد.

الموقع الإلكتروني: aptrinsic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gainsight PX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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