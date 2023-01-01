يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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تحليلات المستخدم الأكثر تركيزًا على العملاء ومنصة مشاركة المنتج. يمكّنك Gainsight PX من الفهم العميق لما يفعله المستخدمون في منتجك، وجمع التعليقات، وإنشاء تفاعلات داخل التطبيق مثل الإرشادات التفصيلية والأدلة لتحفيز عملية الإعداد والاعتماد.

الموقع الإلكتروني: aptrinsic.com

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