Unwrap.ai عبارة عن منصة لتحليل التعليقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على فهم احتياجات عملائها وبناء المنتجات التي يهتم بها العملاء حقًا. من خلال تحويل تعليقات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، تمكن Unwrap.ai فرق المنتج من تحسين منتجاتها وتعزيز رضا العملاء. إحدى الميزات الرئيسية لـ Unwrap.ai هي قدرته على جمع التعليقات من المصادر العامة والخاصة، مما يلغي الحاجة إلى الجهد اليدوي وجداول البيانات. تحدد تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تلقائيًا الرؤى والأنماط الرئيسية ضمن التعليقات، مما يسمح لفرق المنتج باكتساب فهم أعمق لتفضيلات عملائهم وأولوياتهم. يمكن بعد ذلك تطبيق هذا الفهم لتحسين خريطة طريق المنتج وتحديد أولويات تطوير الميزات بشكل فعال. يقدم Unwrap.ai أيضًا ميزة مراسلة تمكن الشركات من الإعلان عن تحسينات المنتج مباشرةً لعملائها عبر البريد الإلكتروني المجمع، مما يوضح أنه تم سماع تعليقاتهم وأخذها في الاعتبار. وتوفر المنصة لوحة تحكم سهلة الاستخدام وتنبيهات قابلة للتخصيص لضمان أن المنتج تبقى الفرق على علم بالحالات الشاذة والعتبات في بيانات ردود الفعل الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Unwrap.ai واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للشركات بتسخير تقنية البرمجة اللغوية العصبية الخاصة بها بطرق مخصصة لتناسب احتياجاتها الخاصة. باستخدام Unwrap.ai، يمكن للشركات توفير الوقت والموارد من خلال تبسيط عملية تحليل التعليقات وتعظيم مواردها الهندسية. يتم دعم المنصة من قبل مستثمرين عالميين، وهي مصممة لمساعدة الشركات على فهم احتياجات عملائها حقًا، وتمكينهم من بناء منتجات غير عادية.

الموقع الإلكتروني: unwrap.ai

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