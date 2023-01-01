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Salesmachine

Salesmachine

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الموقع الإلكتروني: salesmachine.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salesmachine على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد Salesmachine فرق المبيعات والمنتجات ونجاح العملاء على تحويل المزيد من العملاء المحتملين على الفور وتسريع عملية الاعتماد وتقليل الاضطراب.

الموقع الإلكتروني: salesmachine.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salesmachine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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