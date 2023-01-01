WebCatalog

Chameleon

Chameleon

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chameleon.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chameleon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مزيد من العائدات، وتخفيضات أقل، وعملاء أكثر سعادة - دون تغيير منتجك. قم بتعزيز اعتماد المنتج وحب العملاء من خلال أنماط تجربة المستخدم داخل التطبيق والتي تحقق نتائج حقيقية. تخطى دورات التطوير وتحكم في أهداف منتجك مع Chameleon.

الموقع الإلكتروني: chameleon.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chameleon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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