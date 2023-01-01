قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بتحسين رحلة العميل باستخدام منصة واحدة لجميع مقاييس الأعمال. قم بإدارة علاقات العملاء باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي لتحقيق نجاح المبيعات. اجمع بيانات الشركة في مكان واحد للحصول على تحليلات أداء سهلة وواضحة. تعمل عمليات التشغيل الآلي لإدارة علاقات العملاء (CRM) على تحويل المزيد من العملاء المحتملين بموارد أقل. متكامل مع جميع الوحدات لمشاركة بيانات CRM واستخدامها بسرعة ودقة.

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