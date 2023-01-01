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Pepper Cloud

Pepper Cloud

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الموقع الإلكتروني: peppercloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pepper Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pepper Cloud هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات سهل الاستخدام وشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يساعد Pepper Cloud CRM الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العملاء المحتملين وفرص المبيعات وتفاعل العملاء والتنبؤ بالإيرادات بسلاسة. تم دمج Pepper Cloud بالكامل مع WhatsApp وFacebook وZoom وXero وG-suite وOffice 365 وMailchimp والعديد من الأدوات الأخرى. مع Pepper Cloud، لا تحتاج إلى إدارة بيانات مبيعاتك في أوراق Excel متعددة أو رسائل هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني. يمنحك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) منصة واحدة يمكنك من خلالها إدارة مبيعاتك وعملائك.

الموقع الإلكتروني: peppercloud.com

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