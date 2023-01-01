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Pepper Cloud هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات سهل الاستخدام وشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يساعد Pepper Cloud CRM الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العملاء المحتملين وفرص المبيعات وتفاعل العملاء والتنبؤ بالإيرادات بسلاسة. تم دمج Pepper Cloud بالكامل مع WhatsApp وFacebook وZoom وXero وG-suite وOffice 365 وMailchimp والعديد من الأدوات الأخرى. مع Pepper Cloud، لا تحتاج إلى إدارة بيانات مبيعاتك في أوراق Excel متعددة أو رسائل هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني. يمنحك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) منصة واحدة يمكنك من خلالها إدارة مبيعاتك وعملائك.

الموقع الإلكتروني: peppercloud.com

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