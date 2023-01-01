Mekari Qontak

تعد شركة Qontak by Mekari المزود الرائد والخبير لتقنية Omnichannel CRM للمؤسسات التي تستفيد من تقنية واجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير. تم بناء Qontak على نموذج SaaS، وهو يمكّن الشركات من تنمية مبيعاتها وخدمة العملاء والعمليات بسرعة. تعمل حلولنا على تمكين الشركات التي تستخدم WhatsApp وInstagram ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والمكالمات الصوتية ومؤشرات الأداء الرئيسية والأنشطة غير المتصلة بالإنترنت ضمن تقنية SaaS CRM الموحدة. ومن خلال مجموعة التكنولوجيا المعتمدة من ISO، يتم الاستفادة من حلولنا من قبل البنوك والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المملوكة للدولة وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على حدٍ سواء. Qontak هي شريك عالمي لواجهة برمجة التطبيقات الرسمية لتطبيق WhatsApp Business وواجهة برمجة تطبيقات Instagram من المستوى الأول. تسريع مبيعاتك وخدمة العملاء اليوم.

الموقع الإلكتروني: qontak.com

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