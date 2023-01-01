إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيطة وأتمتة المبيعات للفرق الصغيرة. Wobaka هي أداة إدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات الشاملة التي تسهل إدارة جهات الاتصال ومشاركة رسائل البريد الإلكتروني وأتمتة التواصل دون أن تفقد عقلك.

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