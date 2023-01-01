VAS Platform

VAS هي شركة رائدة في توفير برامج وحلول إدارة القطيع لمزارعي الألبان في جميع أنحاء العالم. بدءًا من صحة القطيع والرؤى الإنجابية وحتى مقاييس الإنتاج، توجه خدمات القيمة المضافة (VAS) قرارات إدارة الألبان المستدامة والمربحة.

الموقع الإلكتروني: vas.com

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