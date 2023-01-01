أفضل صديق لكل معلم. Fetchy هو مساعد افتراضي للمعلمين. من الفصول الدراسية إلى التعليم المنزلي، يغير تطبيق Fetchy طريقة تدريسك.

الموقع الإلكتروني: fetchy.com

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