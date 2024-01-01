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الموقع الإلكتروني: chalktalk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ChalkTalk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ساعد كل معلم على "التدريس بشكل رائع" باستخدام ChalkTalk، مساعد التدريس المثالي. يتعلم أكثر.

الموقع الإلكتروني: chalktalk.com

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