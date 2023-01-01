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سواء كنت بحاجة إلى وسيلة للوصول إلى العائلات وإشراكها أو مشاركة الموارد التي تساعد أصحاب المصلحة على التدريس والتعلم، فإن تطبيق Remind يساعدك على البقاء على اتصال مع مجتمع مدرستك.

الموقع الإلكتروني: remind.com

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