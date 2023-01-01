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Remind

Remind

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: remind.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Remind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سواء كنت بحاجة إلى وسيلة للوصول إلى العائلات وإشراكها أو مشاركة الموارد التي تساعد أصحاب المصلحة على التدريس والتعلم، فإن تطبيق Remind يساعدك على البقاء على اتصال مع مجتمع مدرستك.

الموقع الإلكتروني: remind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Remind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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