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WizIQ

WizIQ

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الموقع الإلكتروني: wiziq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WizIQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الفصول الافتراضية وبرنامج LMS لتقديم دورات عبر الإنترنت مباشرة وذاتية السرعة. كل ما تحتاجه للتدريس والتدريب عبر الإنترنت. ابدأ الآن.

الموقع الإلكتروني: wiziq.com

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