WebCatalog
TigYog

TigYog

tigyog.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TigYog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعليم وكسب عن طريق كتابة القصص التفاعلية. لا يجب أن تكون الدورات التدريبية عبر الإنترنت عبارة عن قوائم تشغيل فيديو!

الموقع الإلكتروني: tigyog.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TigYog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

eWebinar

eWebinar

app.ewebinar.com

TrueFire

TrueFire

truefire.com

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

Journey

Journey

app.journey.io

Educreations

Educreations

educreations.com

Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

learn.unrealengine.com

CS First

CS First

csfirst.withgoogle.com

Decipad

Decipad

app.decipad.com

Wondrium

Wondrium

wondrium.com

The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

GrammarFlip

GrammarFlip

app.grammarflip.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية