WebCatalog
GrammarFlip

GrammarFlip

grammarflip.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GrammarFlip على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GrammarFlip هو برنامج تفاعلي لقواعد اللغة والكتابة عبر الإنترنت مصمم لتخصيص تعلم الطلاب مع توفير الوقت لمعلمي اللغة الإنجليزية.

الموقع الإلكتروني: grammarflip.com

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