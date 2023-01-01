GrammarFlip هو برنامج تفاعلي لقواعد اللغة والكتابة عبر الإنترنت مصمم لتخصيص تعلم الطلاب مع توفير الوقت لمعلمي اللغة الإنجليزية.

الموقع الإلكتروني: grammarflip.com

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