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Releventful

Releventful

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: app.releventful.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Releventful على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Releventful provides event industry business owners an all-in-one tool kit designed to keep them organized and connected, while saving time and money,

الفئات:

Business
Venue Management Software

الموقع الإلكتروني: app.releventful.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Releventful. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Skedda

Skedda

skedda.com

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Propared

Propared

propared.com

serVme

serVme

servmeco.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Mazévo

Mazévo

gomazevo.com

Venuerific

Venuerific

venuerific.com

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