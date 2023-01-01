WebCatalog

Skedda

Skedda

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: skedda.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skedda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المكاتب ومساحات العمل المشترك والجامعات والأماكن الرياضية والاستوديوهات والكنائس ليست سوى بعض من الأماكن التي تدير استخدام مكاتبها وغرفها وملاعبها واستوديوهاتها وقاعاتها وجميع "المساحات" الأخرى مع سكيدة.

الموقع الإلكتروني: skedda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skedda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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