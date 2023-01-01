يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skedda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

المكاتب ومساحات العمل المشترك والجامعات والأماكن الرياضية والاستوديوهات والكنائس ليست سوى بعض من الأماكن التي تدير استخدام مكاتبها وغرفها وملاعبها واستوديوهاتها وقاعاتها وجميع "المساحات" الأخرى مع سكيدة.

الموقع الإلكتروني: skedda.com

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