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QReserve

QReserve

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الموقع الإلكتروني: get.qreserve.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QReserve على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة جدولة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المعدات والمختبرات وغرف الاجتماعات والمرافق والأشخاص والمزيد بسهولة مع توفير مجموعة واسعة من التقارير والقدرات المالية. مع QRserve: - تعيين قواعد مفصلة للوصول إلى الموارد - جمع نماذج الحجز - إدارة المشاريع - تسجيل الوصول/المغادرة للحجوزات والإلغاء التلقائي للحجوزات المتأخرة أو عدم الحضور - التكامل مع تقويمات Outlook وGoogle الحالية - السماح بالحجز على الكشك من البث المباشر الخرائط/مخططات الطوابق - احجز من فترات زمنية محددة - قم بدعوة الضيوف للحجوزات وطلب الرد - دفع الفواتير والعمليات - معدات تسجيل الوصول/المغادرة مع دعم قارئ الباركود المتكامل - نشاط الوصول والاستخدام الفعلي والسعة وبيانات الاستخدام - وأكثر من ذلك بكثير !

الفئات:

Productivity
برامج إدارة الأماكن

الموقع الإلكتروني: get.qreserve.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QReserve. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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