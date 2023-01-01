Liveli Planner

يجمع تقويمات Google وOutlook معًا في مكان واحد يجعل من السهل تتبع التذكيرات والملاحظات والقوائم إلى جانب التقويمات الخاصة بك يمكن تخصيصها لتناسب أولوياتك

الموقع الإلكتروني: liveliplanner.com

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