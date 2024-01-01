Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.

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الموقع الإلكتروني: cirrusinsight.com

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