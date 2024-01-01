WebCatalog

Cirrus Insight

Cirrus Insight

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cirrusinsight.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cirrus Insight على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني
برامج المشاركة في المبيعات

الموقع الإلكتروني: cirrusinsight.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cirrus Insight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Keap

Keap

keap.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

قد يعجبك أيضًا

MySignature

MySignature

mysignature.io

Growbots

Growbots

growbots.com

Flow-e

Flow-e

flow-e.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Automailer

Automailer

automailer.io

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Rebump

Rebump

site.rebump.cc

Upscale

Upscale

upscale.ai

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

HelloLeads

HelloLeads

helloleads.io

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.