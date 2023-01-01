يُسهل Prisma ORM على مطوري TypeScript وNode.js قراءة البيانات وكتابتها في قواعد البيانات. يجمع Prisma Data Platform هذه الوظيفة مع مجموعة من الميزات التي تعمل على تبسيط استخدامها في الإنتاج، لا سيما في البيئات التي لا تحتوي على خادم والبيئات الطرفية.

الموقع الإلكتروني: prisma.io

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