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Kalender

Kalender

termine.schule

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kalender على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عامة، يمكنك عرض التقويم السنوي وطباعته مباشرة من المتصفح. - يمكنك تضمين التقويمات الخاصة بك في تصميم مخصص على الصفحة الرئيسية لمدرستك. نحن نوصي بالصفحة الرئيسية.schule

الموقع الإلكتروني: termine.schule

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kalender. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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