نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عامة، يمكنك عرض التقويم السنوي وطباعته مباشرة من المتصفح. - يمكنك تضمين التقويمات الخاصة بك في تصميم مخصص على الصفحة الرئيسية لمدرستك. نحن نوصي بالصفحة الرئيسية.schule

الموقع الإلكتروني: termine.schule

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