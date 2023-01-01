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EduBrisk

EduBrisk

edubrisk.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة تعليمية شاملة قائمة على السحابة وصديقة للعقل لطلاب مدارس CBSE/ICSE والمعلمين وأولياء الأمور. تعلم كيفية التعلم بخفة، قم بالتدريس بشكل شامل وقم بالإرشاد بشكل فعال في ورش العمل لدينا. قم ببناء ونقل بنك المعرفة الخاص بك لتقنيات الذاكرة والمنطق، والمدرسة إلى CLAT للخدمات المدنية، وما إلى ذلك

الموقع الإلكتروني: edubrisk.com

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