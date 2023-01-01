يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Acellus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

لجأت المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى برنامج Acellus Learning Accelerator لمساعدة الطلاب والمعلمين على تحقيق نتائج أفضل طوال عملية التعلم.

الموقع الإلكتروني: acellus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acellus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.