WebCatalog
Acellus

Acellus

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: acellus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Acellus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لجأت المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى برنامج Acellus Learning Accelerator لمساعدة الطلاب والمعلمين على تحقيق نتائج أفضل طوال عملية التعلم.

الموقع الإلكتروني: acellus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acellus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

Admittee.me

Admittee.me

admittee.me

Languagenut

Languagenut

languagenut.com

Mathletics

Mathletics

mathletics.com

CK-12

CK-12

ck12.org

EPraise

EPraise

epraise.co.uk

Onesaz

Onesaz

onesaz.com

TakeLessons

TakeLessons

takelessons.com

Legends of Learning

Legends of Learning

legendsoflearning.com

Edmodo

Edmodo

edmodo.com

ClassCover

ClassCover

classcover.com.au

Dinantia

Dinantia

dinantia.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية