يساعد Onesaz المدارس على إجراء الاختبارات والواجبات والتواصل مع الطلاب باستخدام العديد من تكامل مؤتمرات الفيديو مثل Zoom وVimeo والعديد من الميزات الأخرى التي تجعل حياة الطلاب أفضل كما يساعد المعلمين على الحصول على تحليل متعمق حول أداء الطلاب في الاختبارات والواجبات مما يمكن أن يساعد الطالب لأداء أفضل والتعلم بشكل أسرع

الموقع الإلكتروني: onesaz.com

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