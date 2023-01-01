WebCatalog
Onesaz

Onesaz

onesaz.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Onesaz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعد Onesaz المدارس على إجراء الاختبارات والواجبات والتواصل مع الطلاب باستخدام العديد من تكامل مؤتمرات الفيديو مثل Zoom وVimeo والعديد من الميزات الأخرى التي تجعل حياة الطلاب أفضل كما يساعد المعلمين على الحصول على تحليل متعمق حول أداء الطلاب في الاختبارات والواجبات مما يمكن أن يساعد الطالب لأداء أفضل والتعلم بشكل أسرع

الموقع الإلكتروني: onesaz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Onesaz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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