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GoConqr

GoConqr

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الموقع الإلكتروني: goconqr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoConqr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GoConqr هي بيئة تعليمية شخصية تتيح للطلاب والمدرسين إنشاء موارد التعلم واكتشافها ومشاركتها. قم بتحويل تعلمك وحقق أهدافك باستخدام GoConqr

الموقع الإلكتروني: goconqr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoConqr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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