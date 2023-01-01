Mathletics هو مصدر التعلم الإلكتروني الأول في العالم لمادة الرياضيات، ويستخدمه 4 ملايين طالب في المدارس في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: mathletics.com

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