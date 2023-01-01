WebCatalog
brightwheel

brightwheel

schools.mybrightwheel.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من brightwheel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Brightwheel هو الحل البرمجي رقم 1 لمرحلة ما قبل المدرسة ومقدمي رعاية الأطفال والمعسكرات وبرامج ما بعد المدرسة. Brightwheel هو التطبيق الوحيد الذي يدمج كل ما تحتاجه: تسجيل الدخول/الخروج، والمراسلة، وتقييمات التعلم، وتقارير الأوراق اليومية، والصور، ومقاطع الفيديو، والتقويمات، والجدولة، والحضور، ودفع الفواتير عبر الإنترنت للآباء، وغير ذلك الكثير. تتيح لك Brightwheel إدارة مركزك وتبسيط سير العمل والتواصل مع أولياء الأمور، حتى تتمكن من توفير الوقت والمال وتسهيل الحياة على موظفيك وتحسين رضا والديك. انضم إلى عشرات الآلاف من دور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال وبرامج الرعاية النهارية في جميع أنحاء العالم التي وقعت في حب العجلة الساطعة!

الموقع الإلكتروني: mybrightwheel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ brightwheel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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