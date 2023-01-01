Brightwheel هو الحل البرمجي رقم 1 لمرحلة ما قبل المدرسة ومقدمي رعاية الأطفال والمعسكرات وبرامج ما بعد المدرسة. Brightwheel هو التطبيق الوحيد الذي يدمج كل ما تحتاجه: تسجيل الدخول/الخروج، والمراسلة، وتقييمات التعلم، وتقارير الأوراق اليومية، والصور، ومقاطع الفيديو، والتقويمات، والجدولة، والحضور، ودفع الفواتير عبر الإنترنت للآباء، وغير ذلك الكثير. تتيح لك Brightwheel إدارة مركزك وتبسيط سير العمل والتواصل مع أولياء الأمور، حتى تتمكن من توفير الوقت والمال وتسهيل الحياة على موظفيك وتحسين رضا والديك. انضم إلى عشرات الآلاف من دور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال وبرامج الرعاية النهارية في جميع أنحاء العالم التي وقعت في حب العجلة الساطعة!

الموقع الإلكتروني: mybrightwheel.com

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