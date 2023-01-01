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Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

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الموقع الإلكتروني: acuityscheduling.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. لديه القدرة على مزامنة التقويمات تلقائيًا وفقًا للمناطق الزمنية للمستخدمين ويمكنه إرسال تنبيهات وتذكيرات منتظمة للمستخدمين فيما يتعلق بجداول مواعيدهم. تشتمل مجموعة ميزات الجدولة في Acuity Scheduling على نماذج قبول قابلة للتخصيص، وتقويمات قابلة للتضمين، ومزامنة تقويم تطبيقات الطرف الثالث، وجدولة جماعية لورش العمل. تعتبر Acuity Scheduling مناسبة للشركات القائمة على الخدمات مثل مراكز التدريب والدروس الخصوصية، والتدريب والاستشارات، وشركات التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو، واستوديوهات اللياقة البدنية، والصالونات ومراكز السبا، والعيادات الصحية وعيادات الأسنان. يقدم الحل وحدة أساسية مجانية ومتاح كاشتراك شهري. يقدم المنتج واجهات برمجة التطبيقات ويتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل QuickBooks وFreshBooks وMailChimp وGoogle Analytics وWordPress.

الموقع الإلكتروني: acuityscheduling.com

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