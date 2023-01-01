تعد Child Paths إحدى المنصات التي تساعد في الامتثال وتبسيط العمليات والتواصل بسهولة مع أولياء الأمور وتمكين الموظفين مع تعزيز التعلم للأطفال، على طول الطريق من الطفل الصغير إلى المراهق.

الموقع الإلكتروني: childpaths.ie

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