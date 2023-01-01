إعطاء الآباء كافة المعلومات في مكان واحد! PBL Mentor Kidplan هي الأداة الرقمية التي تحتاجها لإطلاع أولياء الأمور على آخر المستجدات. هنا يمكنك بسهولة تسجيل كل ما يحدث في الروضة والتواصل مع أولياء الأمور.

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