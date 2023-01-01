منصة التعدين النهائية التي تتيح للمستخدمين إعداد العمليات وتعدينها والتحكم فيها بشكل أكثر فعالية وخالية من المتاعب عبر آلاف المنصات، كلها من مكان واحد. كل ما تحتاجه أنت وفريقك للحفاظ على مزرعتك في أعلى مستويات الكفاءة

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