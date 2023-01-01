Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد. تحكم في جميع وظائف عملك وقم بمزامنتها بسلاسة مع Hold. ابدأ في استخدام نظام ERP السحابي العالمي اليوم!

الموقع الإلكتروني: holded.com

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