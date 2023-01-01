برنامج محاسبة سحابي مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال على توفير الوقت واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً. قم بإعداد الفواتير وجمع المدفوعات وتتبع النفقات وتخصيص التقارير والعمل مع المحاسب الخاص بك. تحاول ذلك مجانا اليوم!

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