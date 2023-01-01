WebCatalog
Vencru

Vencru

app.vencru.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vencru على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احسب أرباحك بدون جداول بيانات معقدة. Vencru هو برنامج مجاني للفواتير والمحاسبة يمنحك رؤية بسيطة لتقارير المبيعات والعملاء والمخزون والأعمال - كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: vencru.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vencru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Splendid Accounts

Splendid Accounts

app.splendidaccounts.com

Blueindic

Blueindic

blueindic.com

ZarMoney

ZarMoney

accounts.zarmoney.com

Holded

Holded

app.holded.com

Rounded Accounting

Rounded Accounting

app.rounded.com.au

Giddh

Giddh

giddh.com

Bearbook

Bearbook

bearbook.com

EspritBooks

EspritBooks

accounts.espritbooks.com

ZapERP

ZapERP

account.zaperp.com

Cashflow

Cashflow

app.cashflow.do

BevSpot

BevSpot

app.bevspot.com

Simplero

Simplero

secure.simplero.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية