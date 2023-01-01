EspritBooks هو برنامج لإدارة الأعمال والمحاسبة عبر الإنترنت للمحترفين المستقلين والشركات الصغيرة. يجعل النظام من السهل والبديهي والمرن إدارة المبيعات والمشتريات والمخزون والبنوك والحسابات. يتم تقديم EspritBooks مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

الموقع الإلكتروني: accounts.espritbooks.com

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