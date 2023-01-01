Giddh هو برنامج محاسبة سحابي كامل يحتوي على جميع الميزات الضرورية مثل دفتر الأستاذ ومسك الدفاتر والفواتير والمخزون وأنواع مختلفة من التقارير وملفات GSTR1 وGSTR2 وGST3B وغيرها الكثير. يقوم Giddh بحساب جميع البيانات تلقائيًا وينشئ أنواعًا مختلفة من التقارير. من السهل جدًا أن تفهم أنه يمكنك إلقاء نظرة على جميع الشؤون المالية لشركتك حتى بدون مساعدة المحاسب. إنه قابل للتخصيص بالكامل ويلبي جميع احتياجات عملك وفقًا لمتطلباتك.

الموقع الإلكتروني: giddh.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Giddh. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.