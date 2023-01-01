WebCatalog
Giddh

Giddh

giddh.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Giddh على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Giddh هو برنامج محاسبة سحابي كامل يحتوي على جميع الميزات الضرورية مثل دفتر الأستاذ ومسك الدفاتر والفواتير والمخزون وأنواع مختلفة من التقارير وملفات GSTR1 وGSTR2 وGST3B وغيرها الكثير. يقوم Giddh بحساب جميع البيانات تلقائيًا وينشئ أنواعًا مختلفة من التقارير. من السهل جدًا أن تفهم أنه يمكنك إلقاء نظرة على جميع الشؤون المالية لشركتك حتى بدون مساعدة المحاسب. إنه قابل للتخصيص بالكامل ويلبي جميع احتياجات عملك وفقًا لمتطلباتك.

الموقع الإلكتروني: giddh.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Giddh. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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