قم بإنشاء منزل ذكي أفضل مع Homey. يمكنك التحكم في منزلك الذكي بالكامل وأتمتته ومراقبته من مكان واحد. يدعم Homey أكثر من 50000 جهاز من آلاف العلامات التجارية.

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