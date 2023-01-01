Gestionix هو النظام السحابي الذي يبسط التحكم في عملك بالكامل. يساعد على أتمتة العمليات مثل إعداد الفواتير وتحميل المخزون والتحكم فيه ومعلومات العملاء والموردين.

الموقع الإلكتروني: mi.gestionix.com

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