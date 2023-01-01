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Scaido.io

Scaido.io

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الموقع الإلكتروني: scaido.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scaido.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot

الموقع الإلكتروني: scaido.io

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