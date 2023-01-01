تطبيق Shelly Cloud · التحكم الذكي في المنزل، مثالي! · استمتع بالتحكم المعزز في أتمتة المنزل والمراقبة الدقيقة لأجهزة Shelly الخاصة بك بغض النظر عن مكان وجودك.

الموقع الإلكتروني: shelly.cloud

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