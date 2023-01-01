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Sensibo

Sensibo

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الموقع الإلكتروني: sensibo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sensibo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية ومراقبة جودة الهواء الداخلي. يمكنك التحكم في أجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية باستخدام المعلمات الذكية، والاستفادة من البيانات وتعلم الذكاء الاصطناعي لتحسين الاستخدام مع تقليل استهلاك الطاقة.

الموقع الإلكتروني: sensibo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sensibo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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