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منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية ومراقبة جودة الهواء الداخلي. يمكنك التحكم في أجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية باستخدام المعلمات الذكية، والاستفادة من البيانات وتعلم الذكاء الاصطناعي لتحسين الاستخدام مع تقليل استهلاك الطاقة.

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