WebCatalog
AIRNow

AIRNow

airnow.gov

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AIRNow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

AirNow هو مصدرك الوحيد لبيانات جودة الهواء. يسلط موقعنا المعاد تصميمه مؤخرًا الضوء على جودة الهواء في منطقتك المحلية أولاً، مع الاستمرار في توفير معلومات حول جودة الهواء على مستوى الولاية والوطن والعالم.

الموقع الإلكتروني: airnow.gov

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AIRNow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IQAir

IQAir

iqair.com

NCBI

NCBI

ncbi.nlm.nih.gov

ABC iview

ABC iview

iview.abc.net.au

Sensibo

Sensibo

sensibo.com

NBA

NBA

nba.com

One Medical

One Medical

onemedical.com

The Advocate

The Advocate

theadvocate.com

LINER

LINER

getliner.com

LesbieMates

LesbieMates

lesbiemates.com

Gumtree

Gumtree

gumtree.com

Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

iFunny

iFunny

ifunny.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية