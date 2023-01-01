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NCBI

NCBI

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NCBI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية على تطوير العلوم والصحة من خلال توفير الوصول إلى المعلومات الطبية الحيوية والجينومية.

الموقع الإلكتروني: ncbi.nlm.nih.gov

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