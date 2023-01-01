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Scientific American

Scientific American

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الموقع الإلكتروني: scientificamerican.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إن مجلة Scientific American هي الدليل الأساسي لأكثر التطورات المذهلة في العلوم والتكنولوجيا، حيث تشرح كيف تغير فهمنا للعالم وتشكل حياتنا.

الموقع الإلكتروني: scientificamerican.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scientific American. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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