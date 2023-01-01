WebCatalog
Recode

Recode

vox.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recode على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إعادة ترميز بواسطة Vox. كشف وشرح كيف يتغير عالمنا الرقمي - ويغيرنا.

الموقع الإلكتروني: vox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recode. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Scientific American

Scientific American

scientificamerican.com

The Receptionist

The Receptionist

thereceptionist.com

Printfection

Printfection

printfection.com

Dataconomy

Dataconomy

dataconomy.com

Sailthru

Sailthru


Kooomo

Kooomo

kooomo.com

NuORDER

NuORDER

nuorder.com

Vee Volunteers

Vee Volunteers

vee.com

BitMart

BitMart

bitmart.com

Soleadify

Soleadify

soleadify.com

Backpack

Backpack

backpackbang.com

Soupergirl

Soupergirl

thesoupergirl.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية