Quartz
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الموقع الإلكتروني: qz.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quartz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
كوارتز هو دليل للاقتصاد العالمي الجديد للأشخاص في مجال الأعمال المتحمسين للتغيير. نحن نغطي الأعمال والاقتصاد والأسواق والتمويل والتكنولوجيا والعلوم والتصميم والأزياء.
الموقع الإلكتروني: qz.com
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