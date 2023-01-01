يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quartz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

كوارتز هو دليل للاقتصاد العالمي الجديد للأشخاص في مجال الأعمال المتحمسين للتغيير. نحن نغطي الأعمال والاقتصاد والأسواق والتمويل والتكنولوجيا والعلوم والتصميم والأزياء.

الموقع الإلكتروني: qz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quartz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.