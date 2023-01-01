توفر Navient حلولاً لتمويل التعليم ومعالجة الأعمال مدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل على تبسيط المشكلات المعقدة ومساعدة الملايين من الأشخاص على تحقيق النجاح.

الموقع الإلكتروني: navient.com

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