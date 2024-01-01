Gauntlet
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الموقع الإلكتروني: gauntlet.xyz
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gauntlet على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Solving DeFi’s most complex economic problems. Gauntlet’s research and quantitative optimization solutions drive rapid and sustainable growth for DeFi’s top protocols, DAOs, and ecosystems.
الموقع الإلكتروني: gauntlet.xyz
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