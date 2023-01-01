جعل التعليم المنزلي أكثر فعالية من الفصول التقليدية. يمنحك iDroo لوحة لا نهائية لحل المشكلات وشرح المواضيع والعمل على المهام.

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